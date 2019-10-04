Созданная при Терминологической комиссии специальная комиссия по именам и фамилиям рассмотрела в сентябре 68 обращений, поступивших в регистрационные отделы министерства юстиции».

Об этом Report сообщила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, были предотвращены попытки назвать новорожденных 22 именами, среди которых Кухейл, Софу, Саида, Алиянаги, Алиянвалиюллах, Капиталина, Хезретали, Мейсам, Эзел, Сада, Рина, Фурури, Сюльхе, Нероглан, Уля, Алиачыг, Нагды, Чичеклен, Яхшытехер, Гулфаллах, Фатехсултан. Называть детей этими именами было запрещено.

С.Садыгова добавила, что в прошлом месяце дали разрешение на несколько новых имен (Шахеддин, Найур, Уйгуня, Нуррух, Тамер, Аиза и др.).

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