Итак, насыщенная событиями неделя не могла закончиться без смачного «шкварчания» сала на сковородке. И салом на сковороде народного гнева стал бессменный ведущий «высокоинтеллектуального» «Машын шоу» Мурад Дадашов, мнение которого (пусть и специфическое, но все же заявленное публично в выпуске передачи Popumuz var), вызвало неоднозначную реакцию зрительской аудитории и пользователей социальных сетей.

А ведь, казалось бы, полемика начиналась с банального сравнения капитализма и социализма (ну согласитесь, кто же из нас, в обеих этих формациях пребывавших, не проводил своего сравнения)?

А вот дальше следует процитировать поподробнее: согласно логике ведущего «Машын шоу», в западных странах никто не испытывает ненависти к богачам, ибо такое явление можно встретить только в социалистических странах, где существовало такое понятие как «общий котел) (колхозы в СССР, к примеру, в которых избирались руководящие главы). Люди считали, что права у всех одинаковые, а потому все и жить должны одинаково.

Логично? Вроде бы да. Но это еще не конец (а жаль). Дальше – больше. Согласно мнению Мурада Дадашова, граждане нашей страны часто произносят ошибочную (согласно его мнению) фразу о том, что нефть принадлежит народу.

Не скроем, что по первому прочтению этой фразы мы уж было подумали, что дело попахивает революцией и бывший КВНщик решил податься в обновленцы (читай в оппозицию), да не тут-то было, ибо существует и продолжение, в котором Дадашов безапелляционным тоном заявляет, что «азербайджанская нефть принадлежит государству». И добавляет язвительно, явно обращаясь к народу: «а что вы сделали ради этой нефти, чтобы считать ее своей? Старайтесь!». Удивительно, что не добавил шаблонную фразу «И будет вам счастье».

Вот как дело повернулось (а мы-то думали, что революцией запахло из самых недр шоу-бизнеса). Вот он, момент, когда жирные шкварки начали шипеть на сковороде народного и, отметим, вполне заслуженного гнева!

Что же это получается? Мы, граждане Азербайджана, неправильно трактуем Конституцию, в которой черным по белому писаны наши права? Или, может быть, КВНщик возомнил себя умнее президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в своих речах постоянно говорит о том, что азербайджанская нефть – достояние народа и служит укреплению политической независимости, экономическому прогрессу и благосостоянию населения?

Если так, то весьма смело. А значит, на следующих выборах имя Дадашова появится в списке баллотируемых кандидатов? Или все же воздержится и не станет лезть в ту сферу, где ему совершенно не место и продолжит заниматься уничтожением уровня местного ТВ?

Казалось бы, что тут особенного? Ну, высказал человек свое мнение. У нас демократия, почему бы и нет? Но все же есть разница между простыми людьми, говорящими в народе, и публичными персонами, говорящими в прямом эфире, а значит — для народа. Если Дадашов говорил в прямом эфире, значит он говорил для народа Азербайджана, которому — согласно его умозаключению — нефть не принадлежит.

В свете сказанного уместно иногда напоминать публичным людям о том, что говорить можно, но заговариваться нельзя. Помните поговорку «Каждый сверчок, знай свой шесток»? Так вот, шесток М. Дадашова – благодаря его «анализу» — уже подломился.

Яна Мадатова

Minval.az