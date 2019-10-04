Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, его выступление на Валдайском форуме и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, без сомнения, еще долго будут оставаться в центре внимания экспертного сообщества Азербайджана, и не только Азербайджана. Слишком уж впечатляющим и структурированным оказалось, если можно так выразиться, «информационно- дипломатическое» наступление Азербайджана на российском политическом поле. «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!» — это заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева уже с ночи информагентства цитировали с пометкой «Молния!»

Комментируя заявление Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка!», — президент Ильхам Алиев с предельно возможной вежливостью назвал его «вызывающим удивление». После чего подчеркнул: «Во-первых, это мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана». А затем подвел черту: «Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».

Коснулся глава государства и другого нашумевшего заявления Пашиняна: решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха». Президент Азербайджана напомнил: «Понятие народ Нагорного Карабаха не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами».

После чего продолжил: «Что касается, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совбеза ООН и Хельсинскому заключительному акту».

Но самое главное, в своем выступлении на Валдайском форуме президент Азербайджана представил не просто позицию нашей страны в Карабахе, но еще и привел и исторический экскурс, и правовую квалификацию. Глава государства напомнил, что Нагорный Карабах безоговорочно является территорией Азербайджана: «На протяжении 25 лет Нагорный Карабах и другие 7 территорий районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах — исконно азербайджанская земля». Как напомнил глава государства, уже «в советское время была создана Нагорно-Карабахская автономная область». Коснулся и нашумевшего решения Кавбюро ЦК ВКП(б): «В 1921 году решение Кавбюро было, дословно, «оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана», а не «передать», как это зачастую интерпретирует армянская сторона». Напомнил президент Ильхам Алиев и о том, что «в результате конфликта все азербайджанское население из Нагорного Карабаха, а также из 7 других районов Азербайджана было изгнано. Иными словами, была проведена этническая чистка… Оккупированные территории в большей их части – это выжженная земля, на которой разрушены дома, школы, общественные здания». Кроме того, Ильхам Алиев напомнил и о «правовой папке» урегулирования: «Совбез ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, которые не выполняются более 25 лет. И тут мы подходим к важному вопросу — имплементации принятых решений. Совбез ООН высший международный орган. Если в течение 25 лет решения не выполняются, то это вызывает много вопросов по эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементаций принятых решений»,- заявил Ильхам Алиев, по словам которого, «в иной раз они (решения и резолюции Совбеза ООН) выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий, в нашем же случае, они остаются на бумаге».

А вот здесь уже нужен комментарий. Президент Азербайджана не просто сделал заявление, которое имеет все шансы «разойтись на цитаты», и не только изложил позицию нашей страны. Глава государства сделал это в жесткой увязке и с историей, и с международным правом, показав, на что именно опирается здесь Азербайджан. Более того, президент Ильхам Алиев не стал ссылаться в своем выступлении ни на заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые правовым документом не являются, ни на мадридские или киуэстские принципы, которые тоже представляют собой не правовой документ, а этакий плод международного консалтинга. Очевидно, что в Баку, если можно так выразиться, «поднимают планку» своей дипломатии на карабахском направлении и настаивают на немедленном выполнении «карабахских» резолюций СБ ООН и реального давления на Армению на их основе. Словом, это четкая и недвусмысленная заявка Баку на полную «перезагрузку» процесса урегулирования конфликта в Карабахе — с учетом и истории этого азербайджанского региона, и международного права вообще, и резолюций СБ ООН в частности, которые тоже являются правовым документом. Причем изложено это все было на Валдайском форуме, собирающем журналистов, политиков и экспертов многих стран, и прежде всего тех, чьей «сферой предметного интереса» является постсоветское пространство. С учетом своего возросшего «политического и экономического веса», наша страна может себе позволить такой шаг. Не говоря о том, что и в далеко не лучшие для себя времена Азербайджан на карабахском поле не брал на себя тяжелых и унизительных обязательств, сохраняя максимальную свободу маневра.

Показательно и другое: такое впечатляющее «информационно-дипломатическое наступление» Азербайджана на российском поле оказалось для многих экспертов полной неожиданностью. Заявки на «перезагрузку» карабахского урегулирования от президента Азербайджана не ждали. Другое дело, что многие эксперты наперебой обсуждали, предложит ли какую-то новую карабахскую инициативу на переговорах с президентом Азербайджана Владимир Путин. Однако этого не произошло. Да и встреча по своему формату не была «посреднической».

Вряд ли, конечно, президенты Азербайджана и России никоим образом не коснулись Карабаха. Однако в той части переговоров, которая была открыта для прессы, и в последовавших после них заявлениях и комментариях речь шла об экономическом сотрудничестве, инвестициях, экспорте азербайджанской продукции в Россию и закупках российского оружия. Москва предложила нашей стране построить АЭС — как уверены эксперты, в России опираются на удачный опыт сделки с Турцией.

Ереванские эксперты, правда, попытались усмотреть некую «двусмысленность» во фразе Владимира Путина в ходе встречи с Ильхамом Алиевым: «Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно» — и выстроить целый ворох конспирологических версий, с чем была связана эта «пауза». Только вот на деле нетрудно догадаться: пожары и наводнения в Сибири, выборы в Москве, сопровождавшиеся массовыми акциями протеста — все это требовало от президента России утроенного внимания. И по понятным причинам приводило к сокращению дипломатической активности по крайней мере там, где резких осложнений Москва не ждала.

И, наконец, за этой «экономической конкретикой» скрывается серьезный политический «месседж». Ильхам Алиев, напомним, отправился в Сочи вскоре после того, как Азербайджан весьма резко исключил возможность своего членства в ОДКБ. В нашей стране прошла целая серия совместных учений с Турцией и Грузией — и это на фоне отчетливого «похолодания» между Москвой и Анкарой. И на этом фоне и участие президента Азербайджана в работе Валдайского форума, и его встреча с Владимиром Путиным оказались недвусмысленной демонстрацией того, что никакого «похолодания» между Москвой и Баку не наблюдается, Азербайджан и Россия продолжают развивать свое стратегическое партнерство, и нашей стране не пришлось делиться суверенитетом и идти на тяжелые уступки, чтобы «спасать ситуацию» на российском треке. Просто Азербайджан продемонстрировал на российском направлении действительно эффективную и, если угодно, «взрослую» политику. Которую от нашей страны многие эксперты, пардон, зашоренные собственными стереотипами о «южных республиках», просто не ждали. Впрочем, Азербайджану уже случалось опрокидывать прогнозы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az