Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина находится с рабочим визитом в Сочи. В рамках визита состоялась встреча главы государства с президентом России. На встрече главы государств отметили, что азербайджано-российские отношения успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства. Между нашими странами налажены доверительные, дружеские и добрососедские отношения. Это создает благоприятные условия для всестороннего развития наших связей.

Такое мнение высказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Заведующий отделом отметил, что исключительную роль в динамичном развитии азербайджано-российских отношений играют контакты между главами государств. В прошлом году главы государств двух стран совершили четыре взаимных визита, в рамках которых состоялись их встречи. Это играет важную роль в развитии нашего сотрудничества. В апреле нынешнего года в Пекине в рамках Форума «Один пояс, один путь» состоялась встреча президентов Азербайджана и России. На сочинской встрече президентов Азербайджана и России было подчеркнуто развитие политических связей между нашими странами, а также отмечено значение дальнейшего расширения связей в ряде практических сфер. В этом контексте говорилось о дорожных картах, охватывающих сотрудничество в различных сферах.

Коснувшись торгово-экономических связей между нашими странами, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что динамичный рост торгового оборота налицо. Это проявляется в экспорте из Азербайджана в Россию и из России в Азербайджан. Наши страны тесно сотрудничают также в нефтегазовом секторе.

На встрече была особо подчеркнута роль Азербайджано-российской межправительственной комиссии в развитии связей. Было отмечено, что деятельность межправительственной комиссии играет важную роль в расширении торгово-экономических связей между нашими странами.

В ходе беседы главы государств также констатировали развитие связей в гуманитарной сфере. Глава нашего государства сказал, что русский язык в Азербайджане окружен особой заботой. Занятия на русском языке проводятся не только в школах, но и в высших учебных заведениях, что является очередным еще более важным показателем развития связей между двумя странами.

Заведующий отделом подчеркнул, что на встрече был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ принимает непосредственное участие в процессе урегулирования конфликта.

Хикмет Гаджиев отметил, что после встречи состоялась встреча глав государств один на один. Президенты Азербайджана и России продолжили обсуждения по вопросам повестки дня. «Считаю, что нынешняя встреча представляет важное значение с точки зрения еще большего расширения отношений между двумя странами, она внесет основательный вклад в дальнейшее развитие связей», — сказал официальный представитель Администрации президента.

Коснувшись значения Международного дискуссионного клуба «Валдай», Хикмет Гаджиев сказал, что данная платформа имеет огромное значение с точки зрения обсуждения актуальных вопросов международных отношений. В этом мероприятии принимают участие главы государств и правительств, эксперты, представители деловых и академических кругов.

Эта платформа создает чрезвычайно важные условия для выражения главой нашего государства своей позиции по актуальным вопросам повестки дня, касающимся международных связей Азербайджанской Республики.

Minval.az