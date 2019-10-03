Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил серебряные юбилейные монеты номинальной стоимостью 5 манатов по случаю 100-летия создания центрального банкирства Азербайджана и 20-летия создания Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Об этом говорится в сообщении ЦБА.

Вес юбилейных монет составляет 1 тройская унция — 31,1 г (+ 0,1 г), диаметр — 38,61 мм. Монеты изготовлены британской компанией The Royal Mint по технологии Proof в соответствии с международными стандартами.

На аверсе монеты по случаю 100-летия центрального банкирства на фоне линий параболы, воплощающих экономическое развитие, изображено здание ЦБА, высказывание и подпись Гейдара Алиева, на реверсе изображение герба Азербайджана, символ азербайджанского маната, а также национальные узоры и орнаменты.

На лицевой стороне монеты по случаю 20-летия ГНФАР изображено административное здание фонда, лого, название фонда на азербайджанском и английском языках, слово «20 лет», на оборотной стороне — государственный герб, полумесяц и национальные орнаменты и узоры.

Юбилейные монеты являются официальным платежным средством в стране.

Minval.az