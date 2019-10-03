Древний Лагич – город мастеров, умельцев, талантливых, гостеприимных, прекрасных людей!

Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram.

«Каждый приезд в этот благодатный край полон незабываемыми впечатлениями! Спасибо всем жителям Лагича за душевную теплоту и гостеприимство!» — говорится в публикации.

Minval.az