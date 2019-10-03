Древний Лагич – город мастеров, умельцев, талантливых, гостеприимных, прекрасных людей!
Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram.
«Каждый приезд в этот благодатный край полон незабываемыми впечатлениями! Спасибо всем жителям Лагича за душевную теплоту и гостеприимство!» — говорится в публикации.
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Qədim Lahıc – sənətkarlar, bacarıqlı, istedadlı, qonaqpərvər, gözəl insanlar şəhəri! Bu bərəkətli diyara hər gəlişim mənə unudulmaz təəssüratlar bağışlayır! Lahıcın bütün sakinlərinə səmimi mehribanlığa və qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm! Древний Лагич – город мастеров, умельцев, талантливых, гостеприимных, прекрасных людей! Каждый приезд в этот благодатный край полон незабываемыми впечатлениями! Спасибо всем жителям Лагича за душевную теплоту и гостеприимство!