Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнёр. Мы предлагаем мощную станцию», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

По его словам, «специфика Азербайджана состоит в том, что растёт серьёзно потребление». Он отметил, что «за 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, и это очень много».

Minval.az