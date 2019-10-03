Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией будут анонсироваться представителями этих стран: «Могу сказать, что по согласованию с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион для проведения переговоров, обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Пока сроки уточняются, и мы сообщим о них дополнительно», — сказала она.

Minval.az