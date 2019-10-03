Президент Ильхам Алиев встретился с главой России Владимиром Путиным в Сочи, стороны констатировали позитивную динамику в развитии торгово-экономических отношений.

«Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов», — приводит его слова «РИА Новости».

По его мнению, в этом направлении у стран хорошие перспективы. «Имею в виду планы, автором которых является президент Азербайджана. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы», — добавил Путин, отметив, что над этим также работает двусторонняя межправкомиссия.

«Нам есть необходимость обменяться информацией о том, как складываются отношения по другим направлениям, надеюсь, сегодня все это нам удастся, и вы поучаствуете в интересной общей дискуссии», — добавил российский лидер.

Со своей стороны Алиев поблагодарил российского лидера за возможность встретиться. «Как Вы отметили, мы какое-то время не встречались, точнее четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов в прошлом году», — сказал он, напомнив, что годом ранее состоялось четыре встречи. Алиев охарактеризовал российско-азербайджанские отношения, как отношения стратегического партнерства.

Президент Азербайджана также указал на позитивную динамику в сфере экономики. «Товарооборот растет и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, (на период) до августа (рост составил) где-то более 20%», — сказал он. «Для нас Россия — важнейший партнер, друг, добрый сосед. Мы дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее укрепление наших связей», — заключил азербайджанский лидер.

Minval.az