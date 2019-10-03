Эта миниатюра Хазанова — «Одобрям-с!» — в перестроечные годы «выстрелила» не просто как хит, а как полноценный политический манифест. «Одобрям-с!» действительно стало, как говорят сегодня, «мемом» и символом эпохи. И, конечно же, «одобрям-с» иногда переходил в «осуждам-с». По закону диалектической противоположности.

И именно эта миниатюра Хазанова приходит на память сегодня, когда региональные СМИ цитируют «карабахские» заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Валдайском форуме.

Глава МИД России с удовлетворением отметил, что «последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало, и они не очень крупные», а также «состоялся обмен телами погибших, готовится обмен удерживаемыми лицами. В общем малом количестве, но тем не менее какой-то процесс идет». Правда, тут же посетовал, что «политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается». А затем добавил: «Стороны делают заявления достаточно серьезные. В том числе звучали слова, что Карабах — это Армения (такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян — Minval.az), так же как из Тираны премьер-министр заявлял: »Косово — это Албания». Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса». То есть, как выражаются в таком случае в околодипломатических кругах, подверг заявление Никола Пашиняна резкой критике и по сути возложил на Ереван ответственность за то, что «политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается». Что, безусловно, можно считать весьма позитивным сигналом для Баку, особенно с учетом этнического происхождения самого главы МИД РФ и имиджа Смоленской площади как главного «гнезда» того самого «армянского лобби» в Москве. Тем более примечательно, что Лавров провел параллель между Карабахом и Косово. Наконец, прозвучали эти заявления по горячим следам визита Владимира Путина в Ереван и «двухсерийных» переговоров с Пашиняном, что тоже дает изрядную почву для версий и предположений относительно недовольства Москвы Ереваном, «похолодания» на российско-армянском треке и т.д.

Оставим за скобками гадание, пытался ли таким образом Сергей Викторович произвести впечатление на Азербайджан и подготовить почву для переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Важно другое.

В ходе того же своего визита в Ереван — и это уже официально подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ — Владимир Путин встретился с Беллой Кочарян, супругой Роберта Кочаряна, находящегося под стражей. Чем еще раз подтвердил: Москву не очень устраивает пребывание Пашиняна на должности премьер-министра, и там делают ставку на совсем другие фигуры — из числа соучастников Ходжалинского геноцида. А Лавров в своем спиче тоже критиковал именно нынешнее руководство Армении. Более того, он не счел необходимым дополнить свое заявление изложением официальной позиции РФ по Карабаху и изящно оставил за скобками, чьей территорией считают Карабах в Кремле и на Смоленской площади, и никоим образом не обозначил, каких действий — ну, кроме отказа от неумных заявлений — ждет Москва от Еревана для того, чтобы «снять с тормоза политический процесс».

И это еще не все. В ходе того же «карабахского блока» глава МИД РФ непринужденно намекнул: его страна не допустит возобновления в Карабахе военных действий. «Я не вижу здесь какой-то явной опасности, да и не явной, возобновления каких-то крупных боевых действий», — охарактеризовал ситуацию Лавров. После чего добавил: российская сторона «будет делать все, чтобы этого не произошло».

Не станем задавать ироничных вопросов, насколько «убедительно» звучали эти уверения Лаврова на фоне новых провокационных вылазок армянских агрессоров вблизи государственной границы Азербайджана и Армении и убийства мирного жителя выстрелом с армянской стороны, и воздержимся от предположений, был ли глубоко не в курсе сам министр, его команда, или же Лавров решил, что не в курсе все остальные а значит, «пипл схавает». Прежде всего, отметим: обещание Лаврова, что его страна сделает все, чтобы не допустить вспышки боевых действий в Карабахе, звучат на фоне продолжающейся «накачки» Армении российским оружием. И как это понимать? В МИД не в курсе, что делает «Оборонэкспорт»? Или…Россия обещает не допустить именно азербайджанской «военной зачистки» Карабаха, чего у нее просил и просит Ереван еще с апреля 2016 года?

А теперь вспомним: накануне апрельской вспышки боевых действий представители официальных армянских властей регулярно и открыто грозили Азербайджану войной и новыми территориальными захватами. Серж Саргсян, тогдашний президент Армении, умудрился озвучить эти угрозы с трибуны Совета Европы. Но у Москвы не возникло и мысли одернуть свой «форпост». Более того, трудно представить себе, что на апрельскую авантюру Серж Саргсян решился без «отмашки» со стороны РФ. А вот в «экстренное посредничество» Москва включилась после того, как стало понятно, что поражение терпит как раз ее любимый форпост — несмотря на все прежние уверения про «боевой дух», «готовность защищать свои дома и хачкары» и прочую агитационную лабуду.

Теперь военный баланс в регионе еще отчетливее сместился не в пользу Армении, а в Баку предупреждают, что если переговоры не принесут результата, то оставляют за собой право на военное решение. И что же означают на этом фоне слова Лаврова, «не заметившего» армянских провокаций на границе? Он поделился своим мнением о положении на линии фронта? Или обозначил, что РФ будет всеми силами удерживать Азербайджан от военного разгрома Армении? Вот и получается, что, выдав осторожный «осуждам-с» заявлений Пашиняна, Сергей Лавров тут же «уравновесил» его этаким «одобрям-сом» агрессии и оккупации.

Только вот не учел, что, как бы это поделикатнее, Москва уже не контролирует ситуацию на Южном Кавказе в той же степени, как это было даже в начале девяностых.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az