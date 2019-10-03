4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 17-20, днем — 23-28, в Баку ночью — 18-20, днем — 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью — 14-19, днем — 24-29, в горах ночью — 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az