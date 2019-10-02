Продолжился судебный процесс по делу о смерти Элины Гаджиевой.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева в Сабаильском районном суде было отмечено, что свидетели по делу не явились на заседание суда.

На процессе дала показания бывший директор средней школы №162 Севиндж Аббасова. Она отметила, что в день смерти Элины узнала о случившемся на перемене после окончания второго урока: «Мы с заместителем директора Тунзалей Микаиловой были в моем кабинете. В это время пришла учительница и сказала, что во дворе упал один ребенок. Мы быстро побежали во двор. Я увидела, что учащиеся азербайджанского сектора приближаются к двери школы, неся на руках Элину. Сперва я подумала, что кто-то сбил ее с ног. Однако Элина сказала, что упала сама».

Директор отметила, что, так как дверь медпункта была закрыта, Элину отвели в ее кабинет: «В моем кабинете мы уложили Элину на диван. Она сказала, что уже три месяца принимает психотропные препараты. Мы обнаружили психотропный препарат и в ее портфеле».

С.Аббасова отметила, что о случившемся немедленно проинформировали родителей девочки: «В школу приехали полицейские. Они допрашивали Элину. Пришла Халида Байрамова, полицейские принесли портфель Элины, в нем обнаружили бумажку с названиями 20 психотропных лекарственных препаратов. В портфеле был и дневник Элины, в нем были написаны слова «до моей смерти осталось 52 дня, моя жизнь похожа на мусор».

С.Аббасова отметила, что в день смерти Элины давала показания в прокуратуре: «Когда я 6 апреля давала показания в прокуратуре, узнала о том, что Элина умерла. Тогда следователь спросил меня, считаю ли я себя виновной? Я сказала, что признаю себя отчасти виновной, так как не знала о том, что ее обижают. К тому же, я поздно вызвала «скорую», так как находилась в состоянии аффекта. Я даже не помню, кому я звонила».

Отвечая на вопросы, С.Аббасова сказала, что на данный момент не признает себя виновной.

На процессе семья Элины предъявила гражданский иск на сумму 100 тысяч манатов за моральный ущерб и в связи с тем, что получила от директора и Министерства образования 8500 манатов на похоронные расходы.

Процесс продолжится 11 октября.

Minval.az