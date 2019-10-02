Враг продолжает провокации против Пограничных войск Государственной пограничной службы в Газахе.
Как говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, 2 октября в 16:55 враг подверг обстрелу азербайджанский экскаватор, занимавшийся строительством дороги по обеспечению в направлении села Гушчу Айрым Газахского района.
В результате обстрела был ранен водитель техники Абышов Сафарали Алекпер оглу, являвшегося гражданским лицом.
Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь на месте и он был доставлен в ближайшую больницу.
Но несмотря на все предпринятые меры, спасти его жизнь не удалось.
Огневые точки врага были подавлены ответным огнем.