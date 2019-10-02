Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение лишить Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.
Как сообщает Report, решение было принято на заседании ЦИК на основании запроса Р. Джабраилова.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение лишить Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.
Как сообщает Report, решение было принято на заседании ЦИК на основании запроса Р. Джабраилова.
Дата: 2019/10/02 16:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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