«В последнее время ситуация на линии соприкосновения войск спокойная, без инцидентов. Происходящие инциденты не существенны. Был проведен обмен телами погибших».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

По его словам, в настоящее время идет работа по обмену пленными:

«Идет процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели МГ ОБСЕ работают в тесной и дружественной обстановке.

Кажется, они встречались в этом году три раза. В апреле этого года с моим участием прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Хочу сказать, что ситуация в этом регионе спокойнее по сравнению с прошлым годом. Но политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Стороны делают заявления достаточно серьезные. В том числе, что Карабах – это Армения. Как премьер-министр Албании из Тираны заявлял, что Косово — это Албания. Это, конечно, не помогает создать атмосферу для возобновления политического процесса», — считает Лавров.

Minval.az