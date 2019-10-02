В столице России городе Москве в Азербайджанском культурном центре, расположенном во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им М.И.Рудомино стартовали занятия «История Азербайджана».

Организация занятий состоялась по инициативе председателя Азербайджанского молодежного объединения России, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, передает Report.

Занятия начались с 1 октября.

Выступая на церемонии открытия, посвященного началу занятий «История Азербайджана», член правления Азербайджанского молодежного объединения России Джейхун Гусейнов отметил, что это один из новых проектов организации: «Цель проекта в том, чтобы для наших соотечественников, проживающих за рубежом, и тех, кто интересуется историей Азербайджана, создать условия для ознакомления с древней историей нашей страны, историческими фактами, вселяющими в нас гордость».

Участники проекта, реализовавшегося по многочисленным просьбам и обращениям молодежи, рассказали о том, как важно присутствовать на этих занятиях по истории.

Студентка российского медуниверситета Рена Султанова отметила, что эти занятия очень значимы для нее, поскольку она азербайджанка, и хочет хорошо знать историю Азербайджана.

Отметим, что занятия по истории Азербайджана будут проводиться раз в неделю до конца 2019-2020 учебного года, их будет вести доцент факультета истории Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова Исмаил Атакишиев.



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