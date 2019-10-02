«На успеваемость детей оказывают серьезное влияние дошкольное образование, домашняя среда и участие родителей».

По сообщению Report, об этом заявила заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, дошкольное образование сильно влияет на дальнейшее развитие детей: «Образовательная среда в доме также оказывает большое влияние. К сожалению, эти показатели в нашей стране находятся на низком уровне. Вместе с тем, роль родителей в образовании детей является фактором, влияющим на успеваемость детей. К сожалению, и этот показатель у нас на низком уровне».

Minval.az