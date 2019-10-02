Вчера мыслящая читательская аудитория страны была откровенно шокирована новостью о том, что в Азербайджане запущен специализированный сайт, целью которого является формирование правил повеления местных жителей в отношении иностранных туристов — в целях обеспечения более комфортного отдыха приезжих в стране.

Как сообщает Государственное агентство туризма, узнать о наиболее важных правилах поведения с иностранцами можно на сайте turizmeqosul.az.

Далее текст напоминает учения Петра Первого в трактате «Юности честное зерцало»: при общении с иностранными туристами следует улыбаться, оказывать им при необходимости помощь, не мусорить вокруг, проявлять толерантность, и выказывать уважение всем, независимо от пола и национальности. Осталось добавить: головы в присутствии иностранцев не чесать, в два пальца не сморкаться, рук о штаны не вытирать…

Согласно умозаключению Агентства Туризма, разработчики вышеуказанного ресурса рассчитывают добиться правильного общения жителей страны с приезжими гостями, что создаст больше комфорта и положительных впечатлений во время отдыха иностранцев в республике.

Не скроем, что данная новость вызвала в соцсетях и на форумах широкий резонанс и – вполне естественно — шквал отрицательных эмоций. Многие откровенно говорили о том, что реклама данного ресурса – конкретное оскорбление нашего народа, всегда по праву считавшегося одним из самых гостеприимных на планете Земля. Разве мы нуждаемся в подобных поучениях? Некрасиво получается на самом деле. Создается впечатление, что мы — народ настолько дикий, что на интуристов с ножами из-за углов бросаемся, а о знаменитом кавказском гостеприимстве и вовсе не слышали.

Кроме того, пользователями соцсетей были озвучены вопросы, направленные именно к Агентству по туризму: а интуристам почему никто не раздает аналогичные памятки? Ведь мы все практически ежедневно становимся свидетелями реально свинского поведения со стороны приезжих: орут, мусорят, в летних кафе кладут ноги на столы и стулья, отпускают сальные шуточки в адрес проходящих мимо девушек…

Кстати, прецеденты уже имеются. Так, в Японии нашли необычный способ, как приучить туристов к хорошим и правильным манерам. Как сообщает издание News On Japan, путешественники, приехавшие в Киото, теперь смогут скачать специальное приложение, в котором на английском и китайском языках объяснены элементарные правила приличия, принятые в стране. К такому нововведению местные власти пришли после того, как местные жители попросили муниципалитет рассказать туристам о правилах поведения и пожаловались, что гости без разрешения делают фото гейш. И теперь туристы, посещающие Киото, будут получать полезную информацию из приложения, а власти за этот срок с помощью камер оценят эффективность нововведений.

Кроме того, в соседней России в 2018 году также внедрили памятку для приезжих из Китая. Так, российские эксперты составили список из восьми советов, которые помогут китайским туристам понять российскую культуру, «вписаться в общество» и не попадать в неловкие ситуации. В частности, китайским туристам советую быть готовыми к тому, что в России в кафе и ресторанах еду заказывают лично себе (отметим, что в Китае принято подавать общие блюда, из которых каждый участник трапезы может взять себе порцию). Эксперты объясняют туристам, что «каменное лицо» в России не считается признаком грубости, а является частью вежливого отношения. Также гостям из КНР советуют не оголять в ресторанах животов, не шуметь после 23.00, не фотографировать людей без их разрешения и уважать личное пространство, не касаясь незнакомцев даже на рынке или в метро.

Кроме того, поведенческий кодекс для иностранных гостей – это нормальное явления во многих странах мирах. Но как выяснилось, не в Азербайджане. А, тем не менее, неплохо было бы Агентству по туризму ввести аналогичное ноу-хау — именно в отношении приезжих, а не в качестве поучения для местных, ибо как нам себя вести – мы знаем, в своей стране живем, а не в чужую приехали.

Отметим, что за последнее время в Азербайджане побывало очень много туристов, в том числе, прибывших на отдых из стран ближнего зарубежья. И все эти люди оставляют отзывы об Азербайджане и Баку, в частности в блогах, в социальных сетях (некоторые мнения об Азербайджане даже публикуются в ряде наших СМИ). И ни разу еще никто из нас, жителей страны, не читал о бичующих фактах варварского или неуважительного поведения граждан Азербайджана в отношении приезжих.

Более того, нас, жителей Азербайджана, всегда хвалили и говорили о том, что мы – показатель самого настоящего восточного гостеприимства. Да, конечно же, блогеры могут посетовать на какие-то бытовые минусы – высокие цены, плохие дороги, некачественный сервис или грязное море, но о людях наших никто еще ни разу не отзывался в отрицательном ключе. Напротив – мы весьма толерантны. Мы культурно молчим и закрываем глаза на очень много нелицеприятных поступков иностранных гостей. Так к чему же эта оскорбительная памятка, брошенная нам, как плевок в лицо?

Кроме того, мы, жители Азербайджана, выезжая за пределы страны, стараемся вести себя прилично, ибо помним всегда о том, что по всем нам судят о стране, из которой мы приехали.

В любой стране мира – куда бы кто ни приехал – все зависит от воспитания: и в Европе, и в США, и во всех странах ближнего и дальнего зарубежья. И в любой стране мира есть и криминальные элементы, и нечистоплотные (морально и физически) граждане. Но, тем не менее, четко отрегулированная система законов этих стран одинакова для всех. И наказывают за проступки всех – независимо от страны проживания. А у нас почему-то памятки раздают для местных жителей. Странно, что еще не озвучили сумму штрафов, если вдруг перед интуристами облажаемся. Хотя если раскрутка «поучающего» ресурса будет продолжаться в том же духе, то в очень скором времени нас «порадуют» очередным ноу-хау. Но это будет уже совсем другая история.

Яна Мадатова

Minval.az