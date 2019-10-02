До конца этого года в ряде старых зданий Баку будут установлены 542 лифта немецкого производства.

Об этом АПА сказал глава пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов.

По его словам, работы по обновлению проводятся в зданиях, расположенных в Низаминском, Гарадагском и Хатаинском районах столицы.

«В настоящее время установленные лифты проходят проверку и принимаются соответствующей комиссией Министерства по чрезвычайным ситуациям. Непригодные для эксплуатации лифты устраняются и заменяются новыми. Одновременно ведутся ремонтные работы в лифтах, срок эксплуатации которых не закончился. Эта работа будет продолжена и в течение следующего года», — отметил И.Керимов.

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