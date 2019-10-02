Минувшей ночью на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией, в направлении Газахского района Азербайджана пограничные наряды Погранслужбы страны, несущие службу на боевых позициях, выявили и предотвратили движение диверсионно-провокационных групп со стороны боевых позиций ВС Армении в направлении территории Азербайджана, сообщает в среду Государственная пограничная службе (ГПС) Азербайджана.

Пограничные боевые посты Азербайджана неоднократно были обстреляны из крупнокалиберного орудия со стороны подразделений ВС Армении.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

Minval.az