Один из способов для того, чтобы ближе познакомиться с традициями той или иной страны или нации — это попробовать блюда национальной кухни, которые могут многое рассказать.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, одним из лучших ресторанов в Украине, где можно отведать блюда азербайджанской национальной кухни, является «Старый Джорат».

Отличительной чертой этого заведения является то, что здесь подают всеми известные в Азербайджане джоратские гутабы, которые стали довольно популярными среди местного населения и пользуются спросом у азербайджанцев, проживающих в Украине.

Шеф-повар ресторана Эльман Алиев рассказал о популярных блюдах: «Большим спросом пользуются шашлыки из баранины, люля, но самыми востребованными являются джоратские гутабы. Мясо для приготовления блюд ежедневно утром покупается на специализированном рынке, продукты всегда свежие. Кухня у нас хорошая, клиентов много, все довольны».

Среди посетителей ресторана кроме наших соотечественников много украинцев.

Многочисленные гости ресторана рассказали, что достаточно часто посещают «Старый Джорат» с детьми, супругами, родственниками, отмечают различные праздничные даты, события.

«Мы очень любим азербайджанскую кухню. Лично мне больше всего нравятся баклажаны на гриле, а супруг предпочитает шашлык из баранины на кости. Маленький сын без ума от лепешек, испеченных в тандыре», — сказала одна из посетительниц ресторана по имени Александра.

Ресторан вобрал в себя лучшие азербайджанские традиции, начиная от вкусных блюд и традиционного интерьера и заканчивая восточным гостеприимством и неповторимым колоритом.

Minval.az