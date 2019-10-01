«В следующем году для Национальных парков Азербайджана будут закуплены 40 фотоловушек».

Как сообщает Report, об этом заявил глава азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны природы Эльшад Аскеров.

По его словам, будут приобретены около 50 фотоловушек: «В этом году у нас нет возможностей приобрести дополнительные фотоловушки. Однако в предстоящем году мы сможем себе это позволить. В следующем году предусматривается закупка около 50 фотоловушек. В настоящее время фотоловушки есть в двух национальных парках — в Зангезурском и Гирканском Национальных парках. Фотоловушки приобретены в рамках проекта «Охрана леопардов», однако это устройство предусмотрено не только для леопардов, но и для всех остальных животных. Фотоловушки позволяют сделать снимки животных на расстоянии 10-15 метров. К примеру, несколько леопардов, перебегавших их Нахчывана в Армению, попали на мину и повредили конечности. Благодаря фотоловушек мы смогли отследить их состояние. Один из них проковылял с поврежденной лапой 170 км”.

Minval.az