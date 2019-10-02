Прошло 27 лет со дня оккупации армянами Ходжавендского района Азербайджана.

Ходжавендский район был создан на базе Мартунинского и Гадрутского районов после ликвидации Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) 26.11.1991 года. Территория района — 1 46 кв. километров, население – 42, 4 тысячи человек (01.04.2013). Расстояние между Ходжавендским районом и Баку – 334 километра. На территории района расположены один город Ходжавенд, два больших поселка (Гырмызы базар и Гадрут) и 81 село.

На территории Ходжавендского района под оккупацией остались Азыхская пещера — комплекс из 6 пещер, место обитания первобытных людей (мустьерская и ашёльская культуры); Тагларская пещера — место обитания первобытных людей мустьерской культуры, Наргизтепе — местность в Мильской степи, в которой найдены археологические объекты — остатки поселения раннего и среднего бронзового века.

В начавшейся с февраля 1988 года Карабахской войне 145 человек из населения Ходжавендского района стали шехидами (из них 13 женщин, 13 детей). Ходжавендский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 2 октября 1992 года.

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