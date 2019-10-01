В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Кязымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством Габиба Гасанова зачитан приговор.

Решением суда Гусейн Абдуллаев приговорен к 6 годам, Намиг Бабаев к 4 годам, Назим Алиев к 3 годам лишения свободы. Зейнаб Абдуллаева оштрафована на 4 тысячи манатов, а другие обвиняемые осуждены условно.

Напомним, что прокурор требовал с прибавлением предыдущего срока приговорить Гусейна Абдуллаева к 8 годам, Намига Бабаева к 8 годам, Интигама Сулейманова к 6 годам, Назима Алиева к 6 годам лишения свободы.

Прокурор требовал приговорить бывших сотрудников ГПС – Заура Гулиева, Парвиза Казымова, Габиба Ибрагимова и Халида Алиева к 4 годам условно с применением испытательного срока.

Гособвинитель требовал оштрафовать мать Г.Абдуллаева Зейнаб Абдуллаеву на 5 тысяч манатов.

Отметим, что по уголовному делу, начатому 14 февраля 2018 года на основании обращений отдельных граждан в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, Бабаев Намиг Исмихан оглу, управлявший ОАО «Араз-Иншаат» по поручению Г.Абдуллаева, который фактически контролировал предприятие с 2006 года по 2018 год, и другие сдавали в аренду отдельным компаниям принадлежавшие Обществу разные объекты, предоставляя ложную информацию другим акционерам об израсходовании прибыли на сумму 1 млн. 374 тыс. манатов на оплату коммунальных услуг и на прочие расходы, присвоили себе дивиденды в размере 13 тыс. 373 маната, совершив мошенничество с нанесением значительного материального ущерба пострадавшим. Некоторые из обвиняемых являются сотрудниками Государственной пограничной службы. Поэтому уголовное дело было отправлено в Бакинский военный суд. В качестве пострадавших по делу проходят 28 человек.

Напомним, что в отношении обвиняемых З.Абдуллаевой, Г.Ибрагимова, З.Гулиева и П.Кязымова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Minval.az