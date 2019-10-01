1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая участие в проводимой в нашей стране переписи населения, ответил на вопросы переписного листа и анкеты.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая участие в проводимой в нашей стране переписи населения, ответил на вопросы переписного листа и анкеты.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/10/01 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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