Кулинария и большая дипломатия редко оказываются в одном предложении. Что, впрочем, не помешало главе разведки ГДР Маркусу Вольфу издать книгу «Секреты русской кухни» и на полном серьезе утверждать, что успех (или неуспех) конфиденциальных переговоров и доверительных бесед в немалой степени зависел как раз от кулинарии. А в МИД РФ после начала агрессии против Украины «смешали» кулинарию и большую политику вполне официально, переименовав в местном буфете котлету по-киевски в «котлету по-крымски».

Не беремся утверждать, угощали ли этим блюдом Никола Пашиняна во время его визитов в Москву и если да, то какими были впечатления. Но вот своей «дипломатией по-киевски» или, вернее, в российском стиле — «по-крымски», Ереван явно поперхнулся. Впрочем, расскажем по порядку.

Напомним: накануне МИД Украины высказался в поддержку территориальной целостности Украины и напомнил об отвуетстеннности за посещение оккупированных азербайджанских земель без разрешения официального Баку. По словам пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, Украина поддерживает поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ. «Гражданам Украины рекомендуется при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающие к ним районы руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии», — отметили в МИДе, напомнив, что нарушение законодательства этих стран влечет за собой административную и уголовную ответственность.

В Армении это заявление украинских властей вызвало настоящую истерику. «Заявления Украины по карабахскому конфликту не способствуют процессу мирного урегулирования», — негодовала у микрофона пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, обвиняя МИД Украины в использовании «односторонних» формулировок, что, по ее версии, не способствуют процессу мирного урегулирования.

Здесь, конечно, уместно напомнить госпоже Нагдалян, что, как бы это повежливее, не Армении, которая продолжает оккупацию азербайджанских земель, отказывается убирать оттуда войска и выполнять резолюции СБ ООН, в последнюю очередь стоило бы читать кому-либо мораль насчет того, что способствует урегулированию конфликта, а что — не очень. Особенно если напоминает МИД Украины своим гражданам о международно признанных границах и правовых нормах, как международных, так и национальных.

Только вот, как выражаются в молодежной среде, «бомбануло» армянский истэблишмента слишком уж сильно. И тому есть свои причины. На украинское направление в Ереване делали весьма серьезную ставку. В команде Пашиняна не сомневались: демократическая Украина ну просто обязана поддержать Армению, где только что победила своя «революция», а не такой-сякой Азербайджан. Зря, что ли, Армения так плотно и активно работала с правозащитным сообществом? Потом, во время предвыборной кампании, ереванские СМИ открыто восторгались Зеленским, который, как и Пашинян, обещал бороться с коррупцией и олигархами, явно рассчитывая на серьезные дивиденды. А уже с помощью этих дивидендов планировали ни много ни мало укрепить свой «революционный имидж» в глазах западного политического бомонда и набрать очки уже там. Что было бы совсем не лишне на фоне нарастающего недовольства Москвы поведением Пашиняна.

И вдруг — такое, мягко говоря, разочарование: МИД Украины четко и недвусмысленно высказывается в поддержку территориальной целостности Азербайджана!

И говорит при этом именно о Карабахе, точнее, о поездках граждан Украины в Карабах! Есть от чего схватиться за голову и пить корвалол. Да еще к тому же это разочарование не первое — совсем недавно, во время дешевого фарса под названием «выборы в Карабахе», Ереван получил синхронную дипломатическую пощечину — Украина и Грузия выступили в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Только вот…так ли это удивительно и неожиданно?

Намеренно вынесем за скобки экономические связи Украины и Азербайджана. И сосредоточим внимание исключительно на политических и государственных интересах самой Украины. Будем реалистами: на фоне такой кровоточащей проблемы, как Крым и Донбасс, в Киеве вряд ли будут строить иллюзии по поводу оккупации азербайджанских территорий вообще и Пашиняна с его демагогией «Карабах — это Армения, и точка!» в частности. Плюс ко всему Армения, в полном соответствии со своим статусом форпоста России, регулярно голосовала и голосует против территориальной целостности Украины в ООН. Напомним: недели две назад, 16 сентября, Генассамблея ООН включила в повестку дня сессионной недели с участием глав государств и правительств пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях. Решение принималось на основе голосования. «За» проголосовали 65 стран, включая Азербайджан. Против — 17. Включая Россию и Армению.

И что же — Пашинян всерьез рассчитывал обнулить это все при помощи шашлыка из иджеванской свинины и своего фирменного «дымб-дымб-ху»? Он на самом деле полагал, что в Киеве будут ориентироваться на революционный имидж, а не реальную политику? И прежде всего в таком ключевом для себя вопросе, как собственные оккупированные территории? И самое главное, в команде не нашлось никого, кто объяснил бы недавнему «королю ереванских улиц», как работает в мире большая политика?

А если так, то армянскому истэблишменту надо бы готовить щеки для новых оплеух. Потому как «тридцать три подзатыльника» для Еревана, похоже, только начинаются. И не только на украинском треке.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az