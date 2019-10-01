Банки Швейцарии начнут передавать данные о своих клиентах властям 19 стран, включая Азербайджан.

В этот список вошли также Казахстан и Турция.

«Швейцария обязана в автоматическом режиме поставлять банковские и налоговые данные зарубежным налоговым ведомствам, потому что она обязалась перейти на новые стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области противодействия коррупции, отмывания и ухода от налогов. Если этого не сделать, то стране грозят санкции, от которых пострадает в первую очередь экономика», — отметил министр финансов Швейцарии Ули Маурер. Его слова приводит «Интерфакс».

Планируется, что сбор информации начнется с января 2020 года и будет передан иностранным властям в начале 2021 года.

Minval.az