«После решения ЦИК о прекращении полномочий депутата Рафаэля Джабраилова вопрос в связи с ним будет обсужден. Граждане, у которых он одолжил деньги, обратились в суды».

Об этом сказал генпрокурор Закир Гаралов.

З.Гаралов отметил, что в настоящее время заявление рассматривается в гражданском порядке.

«Если суд установит, что он совершил мошенничество либо другие преступления, в его отношении будет вынесено постановление, которое направят в прокуратуру. Затем расследование будет вестись в Генпрокуратуре», — цитирует его АПА.

30 сентября на первом заседании осенней сессии Милли Меджлиса председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли заявил, что депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов обратился в парламент в связи с отказом от мандата.

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