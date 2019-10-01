Азербайджан с 1 октября занял первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии (ППС).

Об этом сообщили в отделе по коммуникациям и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, передает местный Sputnik.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон «О трудовых пенсиях», утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, минимальный размер пенсий в стране увеличен с 1 октября с 160 до 200 манатов.

Таким образом, в рамках президентского пакета социальных реформ, минимальная пенсия в Азербайджане увеличилась на 72,4% в этом году.

Тем самым, новая сумма минимальной пенсии в Азербайджане на 34,2% превысила показатель прожиточного минимума для пенсионеров, установленный в текущем году на уровне 149 манатов.

Азербайджан также занял первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии (ППС).

Minval.az