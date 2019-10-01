В Гусаре задержаны пять браконьеров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Они были задержаны при попытке незаконной охоты на территории села Лейергышлаг Гусарского района.

У задержанных были изъяты пять охотничьих ружей и 32 патрона.

Четверо из них – жители Гусарского района Рашад Алирзаев, Мариф Фатиев, Алим Юзбеков, Расим Алимурадов, один — житель Хачмазского района Халид Биналиев.

По факту в отношении виновных были составлены протоколы, каждый из них оштрафован на 1000 манатов.

Minval.az