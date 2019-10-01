С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается призыв на военную службу.

Как передает Report, призыв осуществляется в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, подписанным 28 августа этого года «О призыве с 1 по 30 октября 2019 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Согласно указу, граждане Азербайджанской Республики 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики будут отправлены на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2019 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» будут уволены в запас до 30 октября 2019.

Minval.az