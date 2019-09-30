Объем доходов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от управления валютными резервами до конца этого года составит около 200 млн. долларов США.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, в настоящее время валютные резервы Центробанка составляют более 6 млрд. долларов США: «Вмешательство наших резервов на рынок довольно незначительное, именно поэтому они растут консервативно. Главным источником в целом являются доходы от управления валютными резервами».

Э.Рустамов добавил, что увеличение резервов не является главной целью банка. Напротив, нейтральность валютных резервов ЦБА показывает, что банк не вмешивается в рынок.

«То есть банк ни продает, ни покупает валюту на рынке. Только в очень необходимых случаях из-за определенных причин — например, когда нужно обеспечить ликвидность банковского сектора, при наличии валюты у банков и спроса на манат. В таких случаях мы помогаем определенным банкам», — отметил Э.Рустамов.

Minval.az