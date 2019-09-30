«Информация о том, что я заложил свое депутатское удостоверение, абсолютно ошибочна и абсурдна».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов. Он отметил, что предоставил этой женщине гарантийное письмо для поездки в Германию: «Но я не закладывал свое удостоверение. Тарана Фаталиева гинеколог, мы близки семьями. Мой брат Эльшан вложил деньги в строительную компанию. После девальвации между ними возникла проблема. Она позвонила мне, пришла к нам. У нее дрожали руки, она утверждала, что Эльшан оскорбил ее. Я позвонил Эльшану, он сказал, что после девальвации сумму повысили в 3 раза. Мы предложили ей квартиру, но она отказалась. Она подала на меня в суд».

Р.Джабраилов отметил, что после распространившейся о нем информации он решил отказаться от депутатского мандата: «Если бы я находился в Баку, в тот же день провел бы пресс-конференцию. Я приехал в Баку сегодня. Моя жена во второй раз перенесла операцию на сердце. То, что писали обо мне, было ужасно. В Турции я решил уйти в отставку и сразу после приезда в Баку представил свое письмо об отставке. Кое-кто говорил, что я поторопился. Я стыдился прийти и выступить здесь, поэтому сразу подал в отставку. Это мое личное решение. Обещаю вам, что все проблемы будут решены».

Он сказал, что хочет отдохнуть.

Р.Джабраилов сказал, что подумает об участии в следующих парламентских выборах: «До выборов остается год».

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