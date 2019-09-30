Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения поливной водой посевных площадей в Шамахинском районе.

В распоряжении говорится, что в целях проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ в восьми небольших резервуарах для воды, с целью улучшения обеспечения оросительной водой посевной площади в 2500 гектаров в Шамахинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 году резервного фонда президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» первоначально будет выделено 300 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено учесть в разделе расходов государственных капвложений в проекте госбюджета Азербайджана на 2020 год финансовые средства, необходимые для завершения ремонтно-восстановительных работ в резервуарах, указанных в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az