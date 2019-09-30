«Комитет министров Совета Европы следит за продвижениями в вопросе Нагорного Карабаха и держит их в центре внимания».

Как сообщает АПА, об этом сказала государственный министр по европейским делам Франции Амели де Моншалин в своем выступлении на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы .

Она сказала, что Минская группа ОБСЕ тоже стремится к решению нагорно-карабахского конфликта.

А.Моншалин отметила, что Азербайджан и Армения при вступлении в Совет Европы взяли на себя обязательства по установлению мира.

Она также сообщила, что Комитет министров Совета Европы поддерживает Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе.

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