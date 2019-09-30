Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает БЕЛТА.

«Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более что у двух народов похожая история. Пока между странами складывается небольшой товарооборот (около $50 млн в 2018 году), но когда-то его не было вообще, заметил глава государства.

«Сегодня темп роста товарооборота 140% — это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш — будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», — заявил Александр Лукашенко.

Президент заверил Никола Пашиняна, что Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее. «Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, — сказал глава государства. — Мы готовы работать в интересах Армении».

Александр Лукашенко добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, которую не следовало бы поднимать, однако он не хочет, чтобы между руководством Беларуси и Армении были какие-то недомолвки. «Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям», — обратил внимание президент.

Minval.az