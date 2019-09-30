Завершились многонациональные бригадные тактические учения «Saber Junction — 19», проведенные Европейским командованием США (EUCOM) в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии.

Как сообщает МО АР, азербайджанские военнослужащие, принявшие участие в учениях, достойно справились в поставленными задачами. Их профессионализм был высоко оценен международными наблюдателями.

Была подчеркнута важность этих учений в плане обмена опытом между армиями стран-участниц, достижения оперативной совместимости, повышения уровня боеготовности подразделений и совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих.

Minval.az