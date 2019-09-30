Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китая Си Цзиньпину в связи в связи с 70-летием создания Китайской Народной Республики.

«Высокий уровень наших межгосударственных отношений создал хорошую основу для совместной эффективной работы в политической, экономической и гуманитарной областях. Я уверен, что шаги, которые мы предпринимаем в направлении углубления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, будут и впредь служить интересам наших народов», — отмечается в письме.

Текст поздравительного письма опубликован в понедельник на сайте главы азербайджанского государства.

Minval.az