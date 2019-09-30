В Бакинском Апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на решение суда в отношении певицы Федаи Лачин, обвиняемой в оказании помощи в организации побега заключенных из поезда специального назначения, а также 12 других лиц.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством Эльмара Рагимова было принято решение, согласно которому срок ареста Ф.Лачин сокращен до 2-х лет.

Кроме того, сокращены сроки ареста командира конвоя Бахруза Абдуллаева — до 3 лет, Фуада Гаджиева – до 4 лет, Гюнай Атакишиевой – до 5 лет.

— Скоро выйду на свободу, сказала Федая Лачин в зале суда после того, как ей снизили срок наказания до 2 лет. Так же Ф. Лачин поблагодарила общественность и отметила, что после выхода на свободу намерена заняться творчеством.

Minval.az