В Азербайджане запущен специальный сайт о главных правилах поведения с иностранными гостями, прибывшими в республику, сообщили Sputnik Азербайджан в Государственном агентстве туризма.

Бюро туризма республики объявило о создании нового специализированного сайта, который нацелен на предоставление жителям Азербайджана информации о правилах поведения в целях обеспечения более комфортного отдыха приезжих в стране.

На ресурсе turizmeqosul.az пользователи смогут узнать о пяти наиболее важных правилах поведения с иностранцами. Так, согласно им, в общении с иностранными туристами следует улыбаться, оказывать им при необходимости помощь, не мусорить вокруг, проявлять толерантность, а также выказывать уважение всем, независимо от пола и национальности, отмечает Госагентство.

Разработчики ресурса рассчитывают посредством данного сайта добиться правильного общения жителей страны с приезжими гостями, что создаст больше комфорта и положительных впечатлений во время отдыха иностранцев в республике.

Согласно данным Государственного комитета статистики, с января по август 2019 года Азербайджан посетили 2,1387 миллиона иностранцев. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа гостей Азербайджана 30,6% было из России, 22,1% — Грузии, 9,5% — Турции, 7,7% — Ирана, 4% — Саудовской Аравии, 2,2% — Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8% — Украины, 1,8% — Индии, 1,7% — Ирака, по 1% — из Туркменистана и Казахстана, 1,4% — Израиля, 1,3% — Пакистана, 1,2% — Великобритании, 11,6% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Minval.az