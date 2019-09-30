Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Сержан Абдыкаримов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, cообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане.

С.Абдыкаримов родился 11 мая 1976 года в г. Караганды. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1998 г.) по специальности специалист по международным отношениям и Дипломатическую Академию МИД РФ (2002 г.) по специальности экономист.

Дипломатическую карьеру начал в 1998 году с должности референта Управления Европы и Америки Третьего Департамента МИД РК. Затем занимал должности атташе Департамента международного экономического сотрудничества. В 1999 году был направлен на работу в Посольство Казахстана в Республике Корея в качестве атташе.

В период с 2002 по 2005 годы занимает должности второго секретаря Управления международных экономических организаций МИД РК, второго секретаря Посольства Казахстана в Австрии, первого секретаря Посольства Казахстана в Великобритании. В 2005 году назначается Директором Департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок, затем Директором Департамента Европы и Америки МИД РК.

С 2008 по 2009 годы был Поверенным в делах РК в Болгарии. В 2009-2015 годы занимал в Центральном аппарате ряд руководящих должностей — Посол по особым поручениям – Директор Департамента ОБСЕ, Посол по особым поручениям – Директор Департамента общеевропейского сотрудничества, Председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования, Директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования.

До назначения Послом Казахстана в Азербайджане с 2015 годы был Послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками.

Женат, имеет 4 детей.

Minval.az