Пенитенциарная служба подтвердила факт смерти осужденного Эшгина Гулиева.

Как сообщил АПА начальник отдела Пенитенциарной Службы по связям с общественностью Мехман Садыгов, со дня поступления Гулиева Эшгина Захид оглу в учреждение, находящееся в подчинении Пенитенциарной Службы, у него был выявлен ряд инфекционных вирусных заболеваний.

Отмечено, что он прошел в учреждении курс интенсивной терапии. Но несмотря на лечение, Эшгин Гулиев скончался от сердечно-легочной недостаточности на фоне глубокой комы, имея в анамнезе 4 степень ВИЧ, вирусный гепатит С, анемию, опухоль головного мозга.

Мехман Садыгов отметил, что в настоящее время прокуратура проводит экспертизу тела: «Сейчас тело Э.Гулиева находится на экспертизе, после чего будет выдано родственникам».

Напомним, что Э.Гулиев был арестован во время «Гянджинских событий». Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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