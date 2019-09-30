27 сентября в Нахчыванской Автономной Республике состоялось расширенное совещание по выполнению поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева по применению информационной системы «Электронный суд».

Мероприятие открыли заведующий отделом работы с правоохранительными органами Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Джалил Рустамов, председатель Верховного суда Гасым Алиев, министр юстиции Сулидин Алиев и руководитель Рабочей группы по информационной системе «Электронный суд», президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы, судья Рамин Гурбанов.

На совещании, проведенном в присутствии председателей и судей судов Нахчыванской Автономной Республики, а также руководителей исполнительных органов, руководителем отдела обобщения и статистического анализа судебной практики Верховного суда Джахан Байрамовой и начальником отдела исполнения и пробации Министерства юстиции Эмином Казымовым были продемонстрированы возможности информационных систем «Электронный суд» и «Электронное исполнение», они также рассказали о положительном влиянии этих систем на повышение эффективности и прозрачности правосудия и исполнительных служб, возможностях предоставления электронных услуг гражданам и предпринимателям, а также обеспечения электронного доступа пользователям.

Было отмечено, что при поддержке председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова была полностью обновлена судебная инфраструктура и построены современные здания судов, отвечающие международным стандартам.

Minval.az