29 сентября в селе Мейсери Шамахинского в рамках Второго фестиваля поэзии, искусства и духовности — Насими состоялась церемония открытия скульптурной инсталляции Насими.

Как передает АПА, выступивший на церемонии открытия, на которой присутствовали участники фестиваля, а также любители поэзии Насими, представители интеллигенции, глава Исполнительной власти района Таир Мамедов сказал, что скульптурная инсталляция, созданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, является свидетельством внимания Фонда к творческому наследию великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Автор скульптурной инсталляции Рашад Алекберов подчеркнул, что эта работа и для него была очень тонкой, требующей творческого воображения, заставляющей задуматься, и в то же время очень сложной. Он выразил признательность заказчику работы — Фонду Гейдара Алиева за всестороннюю поддержку.

Автор инрсталляции сказал, что на создание скульптуры «Дух Насими» его вдохновили строки «Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не вмещусь» из стихотворения поэта «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь».

На церемонии открытия выступил Таллинский хор мальчиков.

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