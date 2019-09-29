В Гейчайском районе сильный ветер вызвал ряд негативных последствий.

Как сообщает Report, на несколько часов была приостановлена подача электроэнергии. По причине сильного ветра повреждены линии электропередач.

По предварительным данным, ночью ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома в Гейчайском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что проблем с газоснабжением не было.

Также сообщается, что в нескольких селах сильный ветер привел к пожару.

Так, в селах Маликкенд и Шыхбай сгорело около 5 гектаров земли.

На место происшествия были привлечены сотрудники Гейчайского пожарного управление МЧС. В результате принятых мер огонь не переместился в близлежащие районы.

Minval.az