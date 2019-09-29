Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 21-25 градусов тепла. В Баку ночью будет 17-19, днем 23-25 градусов, передает Report.

Атмосферное давление составляет 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Что касается ожидаемой погоды в регионах Азербайджана, погода будет в основном без осадков. Однако в некоторых северных и восточных регионах ожидается дождь. Утром в некоторых местах будет туман.

Minval.az