Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ по выдаче удостоверений личности, сообщает Trend со ссылкой на МВД.

Согласно приказу, с 1 ноября этого года удостоверение личности гражданина Азербайджана будет выдаваться независимо от места прописки.

Отметим, что согласно соответствующему указу Президента Азербайджана общегражданские паспорта с электронным носителем, выдаются с 2013 года в каждом Центре «ASAN» или территориальной структуре полиции независимо от места прописки.

Minval.az