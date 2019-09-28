Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию.
В пресс-службе МВД подтвердили Report данный факт.
Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию.
В пресс-службе МВД подтвердили Report данный факт.
Дата: 2019/09/28 15:08
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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