«Министерство иностранных дел России считает, что практика обмена пленными должна быть продолжена».

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел России на запрос АПА.

Отмечено, что Россия в числе других сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывает посредническое содействие сторонам в облегчении судеб лиц, находящихся в заключении в Азербайджане и Нагорном Карабахе: «Принятию конкретных гуманитарных мер, включая улучшение условий содержания заключенных, была посвящена состоявшаяся весной этого года в Москве встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Буквально на днях «тройка» сопредседателей обсуждала этот вопрос в Женеве с Президентом МККК П.Маурером. Как вы знаете, ранее (28 июня с.г.) были возвращены на родину гражданин Азербайджана Э.Ибрагимов и гражданин Армении З.Карапетян. Считаем, что подобная практика должна быть продолжена. Тем более, что она отвечает духу Астраханской декларации, принятой руководителями Азербайджана, Армении и России в 2010 г. Ведем соответствующую работу со сторонами».

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