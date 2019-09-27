Продолжается суд по уголовному делу в отношении бывшего директора полной средней школы № 162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшей.

Как передает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева в Сабаильском районном суде была допрошена медсестра школы Ляман Нуриева. Она сказала, что во время инцидента ее в школе не было:

«Мне позвонили и сказали, что Элина упала. Я быстро вернулась в школу. Элина лежала в комнате директора. Я оказала первую помощь. Я увидела на ее руке пару ссадин. Но других открытых ран не было. Давление было низким. Я сказала, что нужно вызвать скорую помощь. В это время в комнате находились директор и заместители. Но никто ничего не ответил. Когда я снова измерила ее давление, то увидела, что оно постепенно падает и тело остывает. Я вновь сказала, что нужно вызвать скорую помощь. В это время Севиндж ханум разозлилась и сказала: Ты выполнила свою работу, выйди из комнаты».

Отвечая на вопросы, медсестра отметила, что директор не позволила ей вызвать скорую помощь: «Хотя я неоднократно им говорила, но они меня выгнали из комнаты. Они сказали, что при необходимости сами вызовут».

Ляман Нуриева сказала, что обследовала Элину и раньше: «Однажды она порезала шею. Классный руководитель и учителя привели ее ко мне. Элина сказала, что поцарапалась. Но тогда я отметила, что это порез».

После этого в качестве свидетеля на процессе выступил Рамин Рагимов. Свидетель сказал, что познакомился с Элиной в инстаграме: «Мы беседовали, потом несколько раз встречались, и я провожал ее до дома. Элина мне говорила, что в школе к ней придираются из-за одежды и волос. Она сама говорила, что несколько раз жаловалась по этому поводу, но никто не принимал меры. Ничего негативного в Элине я не замечал. Когда она порезала горло, я спросил у нее, что это, но она ничего не ответила».

На суде заявили, что во время следствия свидетель говорил со слов Элины, что она получила удовольствие, когда перерезала себе горло. Но Р.Рагимов заявил, что не говорил такого.

Судья объявил, что показания дали 43 свидетеля из 47. Остальные свидетели, хоть и были вызваны, но не явились в суд.

Судья отложил процесс до 2 октября.

Отметим, что по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой (2004 г.р.), которая бросилась с третьего этажа здания учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В ее отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Позже дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР было закрыто.

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